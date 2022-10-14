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В Белгороде после звуков взрывов начался пожар на ТЭЦ, в части города пропал свет

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В Белгороде вечером начался пожар
В Белгороде вечером начался пожар
Фото: Мой Белгород / Telegram

В российском Белгороде, который находится недалеко от границы с Харьковской областью Украины, вечером 14 октября начался сильный пожар, предположительно, горит подстанция. Об этом сообщает Telegram-канал "Жесть Белгород".

Также сообщается, что в части города пропало электричество. Канал опубликовал фото и видео пожара.

Канал "Мой Белгород" уточняет, что свет пропал после взрывов в небе, также отключились светофоры.

"Обесточен участок от улицы Конева до "Сити Молла". Мы скоро начнем привыкать жить без электричества", – говорится в сообщении.

Позже канал сообщил, что горит ТЭЦ "Луч". Опубликовано видео момента прилета.

Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил в Telegram, что загорелась подстанция 110 кВт – якобы после обстрела.

Контекст:

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Теги: Белгород
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