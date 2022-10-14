В Белгороде после звуков взрывов начался пожар на ТЭЦ, в части города пропал свет

Также сообщается, что в части города пропало электричество. Канал опубликовал фото и видео пожара.
Канал "Мой Белгород" уточняет, что свет пропал после взрывов в небе, также отключились светофоры.
"Обесточен участок от улицы Конева до "Сити Молла". Мы скоро начнем привыкать жить без электричества", – говорится в сообщении.
Позже канал сообщил, что горит ТЭЦ "Луч". Опубликовано видео момента прилета.
Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил в Telegram, что загорелась подстанция 110 кВт – якобы после обстрела.
С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.