В Белгородской области остановили движение поездов из-за падения обломков ракет на железную дорогу

По версии Гладкова, ракеты якобы были сбиты российской ПВО.
"Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное – пострадавших нет", – написал он.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков с территории Белгородской области. Очередную попытку обстрелять Харьков ракетами С-300 они предприняли 13 октября днем. Три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом, сообщали в управлении стратегических коммуникаций (страткоме) ВСУ.
Оккупанты не признали, что упали их ракеты. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город якобы был обстрелян украинскими войсками и там работала ПВО (С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который используется прежде всего как ПВО, но Россия применяет такое вооружение для атак по украинским городам). Он утверждает, что в многоэтажке разрушен технический этаж – "разрушения серьезные, но не критические для дома". Пострадавших, по его данным, нет.
Российские войска регулярно используют зенитно-ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья. Кроме того, регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская и Николаевская области.
Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.
4 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинской ПВО.