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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белгородской области остановили движение поездов из-за падения обломков ракет на железную дорогу

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Белгородский губернатор показал последствия падения ракет в районе железной дороги
Белгородский губернатор показал последствия падения ракет в районе железной дороги
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Утром 14 октября в результате падения частей ракет в районе железнодорожный путей в Белгородской области (РФ) приостановили движение поездов. Об этом в Telegram написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По версии Гладкова, ракеты якобы были сбиты российской ПВО.

"Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное – пострадавших нет", – написал он.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков с территории Белгородской области. Очередную попытку обстрелять Харьков ракетами С-300 они предприняли 13 октября днем. Три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом, сообщали в управлении стратегических коммуникаций (страткоме) ВСУ. 

Оккупанты не признали, что упали их ракеты. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город якобы был обстрелян украинскими войсками и там работала ПВО (С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который используется прежде всего как ПВО, но Россия применяет такое вооружение для атак по украинским городам). Он утверждает, что в многоэтажке разрушен технический этаж – "разрушения серьезные, но не критические для дома". Пострадавших, по его данным, нет. 

Контекст:

Российские войска регулярно используют зенитно-ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья. Кроме того, регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская и Николаевская области.

Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.

4 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинской ПВО.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Белгород, вооружение, железная дорога, ПВО, Белгородская область, поезда, ВСУ, обстрелы, ракеты, губернатор, ракета, разрушения, инфраструктура, поезд, российские оккупанты
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