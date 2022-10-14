В Белгородской области остановили движение поездов из-за падения обломков ракет на железную дорогу

По версии Гладкова, ракеты якобы были сбиты российской ПВО.

"Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное – пострадавших нет", – написал он.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков с территории Белгородской области. Очередную попытку обстрелять Харьков ракетами С-300 они предприняли 13 октября днем. Три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом, сообщали в управлении стратегических коммуникаций (страткоме) ВСУ.

Оккупанты не признали, что упали их ракеты. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город якобы был обстрелян украинскими войсками и там работала ПВО (С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который используется прежде всего как ПВО, но Россия применяет такое вооружение для атак по украинским городам). Он утверждает, что в многоэтажке разрушен технический этаж – "разрушения серьезные, но не критические для дома". Пострадавших, по его данным, нет.