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В РФ сообщили о гибели росгвардейцев в результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области

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По данным СМИ, погибло три сотрудника Росгвардии
По данным СМИ, погибло три сотрудника Росгвардии
Фото: Росгвардия / Telegrаm (архив)

В результате взрыва склада с боеприпасами в поселке Октябрьское Белгородской области РФ есть погибшие и раненые, проинформировал 14 октября в Telegrаm Следственный комитет России.

Ведомство утверждает, что склад подорван якобы "в результате обстрела ВСУ" и дальнейшей детонации боеприпасов, и заявляет об открытии уголовного дела.

Количество погибших и раненых Следком России не указал.

Журналистский проект ASTRA сообщил о трех погибших на месте сотрудниках Росгвардии и "более 10 раненых".

По данным Telegrаm-канала Bаzа, ранения различной степени тяжести получили 14 сотрудников Росгвардии, находившихся в районе склада с боеприпасами.

Склад в Октябрьском взорвался 13 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что пострадавших нет.

Контекст:

Днем 13 октября в управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков с территории России, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом в Белгороде.

14 октября в Белгороде произошел взрыв и пожар на ТЭЦ "Луч". Местные власти обвинили в обстрелах украинскую армию. Харьковские Telegrаm-каналы пишут, что 10 из 10 выпущенных из Белгорода по Украине ракет упали в самой России.

Белгородские паблики писали о "самообстрелах" российской армии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, раненые, боеприпасы, Белгородская область, Следственный комитет РФ, Росгвардия, погибшие
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