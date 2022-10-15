В Белгородской области РФ горит нефтебаза. Местный губернатор заявил, что был "обстрел"

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем", – написал он.
На фото, которое опубликовал Гладков, виден огонь и большой столб черного дыма.
Российские Telegrаm-каналы пишут, что инцидент произошел в поселке Разумный в пригороде Белгорода.
Днем 13 октября в управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков с территории России, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом в Белгороде.
14 октября в Белгороде произошел взрыв и пожар на ТЭЦ "Луч". Местные власти обвинили в обстрелах украинскую армию. Харьковские Telegrаm-каналы пишут, что 10 из 10 выпущенных из Белгорода по Украине ракет упали в самой России.
Белгородские паблики писали о "самообстрелах" российской армии.
Также 14 октября произошел взрыв на складе с боеприпасами в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщалось о трех погибших и 18 раненых росгвардейцах.