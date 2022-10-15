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В Белгородской области РФ горит нефтебаза. Местный губернатор заявил, что был "обстрел"

В Белгородской области РФ горит нефтебаза. Местный губернатор заявил, что был "обстрел" / ГОРДОН

Фото: Настоящий Гладков / Telegrаm

В Белгородской области России 15 октября взорвали нефтебазу, объявил в Telegrаm губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем", – написал он.

На фото, которое опубликовал Гладков, виден огонь и большой столб черного дыма.

Российские Telegrаm-каналы пишут, что инцидент произошел в поселке Разумный в пригороде Белгорода.

Контекст:

Днем 13 октября в управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков с территории России, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом в Белгороде.

14 октября в Белгороде произошел взрыв и пожар на ТЭЦ "Луч". Местные власти обвинили в обстрелах украинскую армию. Харьковские Telegrаm-каналы пишут, что 10 из 10 выпущенных из Белгорода по Украине ракет упали в самой России.

Белгородские паблики писали о "самообстрелах" российской армии.

Также 14 октября произошел взрыв на складе с боеприпасами в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщалось о трех погибших и 18 раненых росгвардейцах.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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