В Белгородской области РФ горит нефтебаза. Местный губернатор заявил, что был "обстрел"

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем", – написал он.

На фото, которое опубликовал Гладков, виден огонь и большой столб черного дыма.

Российские Telegrаm-каналы пишут, что инцидент произошел в поселке Разумный в пригороде Белгорода.