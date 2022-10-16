Россияне эвакуируют из Херсонской области в Крым свои так называемые государственные учреждения – Генштаб ВСУ

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых государственных учреждений", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на территорию оккупированной Автономной Республики Крым россияне вывозят из Херсона "сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины 29 августа сообщало, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отмечал, что в регионе деоккупированы 75 населенных пунктов.

13 октября министерство обороны Великобритании отметило, что россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, по данным разведки, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.