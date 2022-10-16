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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне эвакуируют из Херсонской области в Крым свои так называемые государственные учреждения – Генштаб ВСУ

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В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление
В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

На временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты начали эвакуацию. Об этом проинформировал 16 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых государственных учреждений", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на территорию оккупированной Автономной Республики Крым россияне вывозят из Херсона "сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021D3Zpu7LfUDk7mqibBDZ1wDfokr75C1ZkfJsyNvuCCDEQUbUpdWS3huzpXtgB9mfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины 29 августа сообщало, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отмечал, что в регионе деоккупированы 75 населенных пунктов.

13 октября министерство обороны Великобритании отметило, что россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, по данным разведки, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Херсон, банки, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Пенсионный фонд, эвакуация, вторжение, война России против Украины, имущество, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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