"Украинский Генштаб не даст им встать на ноги". Ходжес заявил, что ВСУ будет легче воевать зимой, чем оккупантам

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска, не даст им возможности встать на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для украинских сил, которые будут атаковать", – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что мобилизованные россияне не готовы к ведению боевых действий.

"У украинских войск за плечами свой народ, а россияне, особенно новоприбывшие, недостаточно оснащены, не готовы и не обучены, и будут вынуждены противостоять сильным атакам украинского войска. Я думаю, украинская армия и дальше будет давить и иметь успех", – отметил Ходжес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)