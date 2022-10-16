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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинский Генштаб не даст им встать на ноги". Ходжес заявил, что ВСУ будет легче воевать зимой, чем оккупантам

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Ходжес подчеркнул, что мобилизованные россияне не готовы к ведению боевых действий
Ходжес подчеркнул, что мобилизованные россияне не готовы к ведению боевых действий
Фото: ЕРА

Вооруженным силам Украины в зимний период будет легче вести боевые действия, чем российским оккупантам. Об этом 15 октября в эфире телеканала "Еспресо" заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска, не даст им возможности встать на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для украинских сил, которые будут атаковать", – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что мобилизованные россияне не готовы к ведению боевых действий.

"У украинских войск за плечами свой народ, а россияне, особенно новоприбывшие, недостаточно оснащены, не готовы и не обучены, и будут вынуждены противостоять сильным атакам украинского войска. Я думаю, украинская армия и дальше будет давить и иметь успех", – отметил Ходжес.

https://www.facebook.com/espreso.tv/videos/787695189187757/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, оборона, Бен Ходжес, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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