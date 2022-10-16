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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов на трех направлениях и поразили 27 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

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Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили семь объектов ПВО противника
Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили семь объектов ПВО противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов на трех направлениях. Об этом 16 октября в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Спорное на Краматорском направлении, Берестово, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по оккупантам 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также восьми позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Помимо этого, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили шесть беспилотников и один вражеский вертолет.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один российский склад боеприпасов, семь объектов ПВО противника и другие военные цели.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QbDVVdQfA7d6m4KBN1TQXBhrYDnLGwiuxHX1BJCQkT1A9tVJuMiqzWh2HoKZkCH2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, авиация, оборона, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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