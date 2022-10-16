Оккупанты за сутки нанесли пять ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

Противник за сутки совершил около 60 обстрелов населенных пунктов Украины из реактивных систем залпового огня Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Помимо этого, противник совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам со стороны российских захватчиков подверглись объекты и мирные граждане в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка Киевской области; Белогорка Херсонской области и Угледар Донецкой области.

"Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – говорится в сообщении.

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