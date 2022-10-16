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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли пять ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

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Противник за сутки совершил около 60 обстрелов населенных пунктов Украины из реактивных систем залпового огня
Противник за сутки совершил около 60 обстрелов населенных пунктов Украины из реактивных систем залпового огня
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли пять ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины. Об этом 16 октября в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, противник совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам со стороны российских захватчиков подверглись объекты и мирные граждане в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка Киевской области; Белогорка Херсонской области и Угледар Донецкой области.

"Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QbDVVdQfA7d6m4KBN1TQXBhrYDnLGwiuxHX1BJCQkT1A9tVJuMiqzWh2HoKZkCH2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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