Вечером оккупанты обстреляли Харьков и область, возможны временные обесточивания – Синегубов

"Есть попадания в Холодногорском районе – без пострадавших. По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания. Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света", – написал он.

Вечером Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщали об обстрелах россиянами областного центра. Терехов проинформировал о минимум двух прилетах. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением.