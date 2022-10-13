Вечером оккупанты обстреляли Харьков и область, возможны временные обесточивания – Синегубов

"Есть попадания в Холодногорском районе – без пострадавших. По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания. Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света", – написал он.
Вечером Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщали об обстрелах россиянами областного центра. Терехов проинформировал о минимум двух прилетах. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.