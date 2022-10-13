В Изюм вернули свет, продолжаются работы в Балаклее и Купянске – Синегубов

"Свет появится и на Изюмском хлебозаводе. Это позволит обеспечить производство хлеба местным жителям. Работы по подключению абонентов продлятся в течение двух недель, и все жители города получат электричество", – написал он.
Синегубов добавил, что продолжаются работы по подключению электричества на деоккупированных территориях области. Так, практически полностью восстановлено электропитание в Балаклее, электричеством обеспечены 15 000 потребителей. В Купянске свет уже есть у 4000 жителей.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области. В результате многие населенные пункты остались без электричества.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.