В Изюм вернули свет, продолжаются работы в Балаклее и Купянске – Синегубов

"Свет появится и на Изюмском хлебозаводе. Это позволит обеспечить производство хлеба местным жителям. Работы по подключению абонентов продлятся в течение двух недель, и все жители города получат электричество", – написал он.

Синегубов добавил, что продолжаются работы по подключению электричества на деоккупированных территориях области. Так, практически полностью восстановлено электропитание в Балаклее, электричеством обеспечены 15 000 потребителей. В Купянске свет уже есть у 4000 жителей.