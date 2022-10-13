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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюм вернули свет, продолжаются работы в Балаклее и Купянске – Синегубов

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В Изюме дали свет жителям и предприятиям
В Изюме дали свет жителям и предприятиям
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В Изюме Харьковской области восстановлено электроснабжение, 10 тыс. потребителей обеспечены электроэнергией. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram 13 октября.

"Свет появится и на Изюмском хлебозаводе. Это позволит обеспечить производство хлеба местным жителям. Работы по подключению абонентов продлятся в течение двух недель, и все жители города получат электричество", – написал он.

Синегубов добавил, что продолжаются работы по подключению электричества на деоккупированных территориях области. Так, практически полностью восстановлено электропитание в Балаклее, электричеством обеспечены 15 000 потребителей. В Купянске свет уже есть у 4000 жителей.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области. В результате многие населенные пункты остались без электричества.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: электричество, Изюм, Харьковская область, электроэнергия, Купянск, война России против Украины, Балаклея, Олег Синегубов
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