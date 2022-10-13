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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" пока не планирует вводить графики аварийных отключений электроэнергии 13 октября

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Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины
Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины
Фото: depositphotos.com

В течение 13 октября ввод графиков аварийных отключений электроэнергии пока не планируется. Об этом 13 октября заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook.

По его словам, 12 октября вечером в Киеве, области и всех центральных регионах не применялись диспетчерские ограничения, а с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях Украины. Поэтому графики аварийных отключений электроэнергии сегодня, 13 октября, пока вводить не будут.

"Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому что украинские граждане, в том числе жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию. За что мы им очень благодарны", – написал Кудрицкий.

Также он отметил, что введение ограничений в дальнейшем возможно в зависимости от того, будут ли новые обстрелы и разрушения. Кудрицкий призвал украинцев быть готовыми к новым атакам России, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнил о рекомендациях уменьшить потребление электроэнергии в периоды пиковой нагрузки – утром с 8.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.

https://www.facebook.com/vladimir.kudrytskyi/posts/pfbid02btFpP47NKW2K21Pk3aiibBNChT6hMkbgWAchDoiSnfjPMLWeVjwgFuyo9n1BMtxLl

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.

Теги: Россия, Украина, война, авария, Укрэнерго, электроэнергия, украинцы, война России против Украины, ограничения, разрушения, регионы, Владимир Кудрицкий
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