"Укрэнерго" пока не планирует вводить графики аварийных отключений электроэнергии 13 октября

По его словам, 12 октября вечером в Киеве, области и всех центральных регионах не применялись диспетчерские ограничения, а с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях Украины. Поэтому графики аварийных отключений электроэнергии сегодня, 13 октября, пока вводить не будут.
"Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому что украинские граждане, в том числе жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию. За что мы им очень благодарны", – написал Кудрицкий.
Также он отметил, что введение ограничений в дальнейшем возможно в зависимости от того, будут ли новые обстрелы и разрушения. Кудрицкий призвал украинцев быть готовыми к новым атакам России, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнил о рекомендациях уменьшить потребление электроэнергии в периоды пиковой нагрузки – утром с 8.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.
Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.