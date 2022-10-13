"Укрэнерго" пока не планирует вводить графики аварийных отключений электроэнергии 13 октября

По его словам, 12 октября вечером в Киеве, области и всех центральных регионах не применялись диспетчерские ограничения, а с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях Украины. Поэтому графики аварийных отключений электроэнергии сегодня, 13 октября, пока вводить не будут.

"Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому что украинские граждане, в том числе жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию. За что мы им очень благодарны", – написал Кудрицкий.

Также он отметил, что введение ограничений в дальнейшем возможно в зависимости от того, будут ли новые обстрелы и разрушения. Кудрицкий призвал украинцев быть готовыми к новым атакам России, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнил о рекомендациях уменьшить потребление электроэнергии в периоды пиковой нагрузки – утром с 8.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.