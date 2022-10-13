Посол Великобритании в Украине поработала вечером с фонариком для экономии электроэнергии

"Внесла свой вклад в экономию электроэнергии и поработала с фонариком в Киеве накануне. Я предполагаю, что после пережитого голода, террора, оккупации и войны только в прошлом веке попытки России уничтожить энергоснабжение Украины не остановят украинскую решимость жить самостоятельно", – заявила Симмонс.

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.