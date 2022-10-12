"Мы были готовы". За три дня обстрелов РФ повредила 28 объектов энергетической инфраструктуры Украины – Шмыгаль

Шмыгаль призвал украинцев подготовить запас базовых вещей к зиме и предупредил, что она будет тяжелой Фото: kmu.gov.ua

"Только в эти сутки уже было восемь обстрелов в трех регионах Украины. Всего за последние три дня зафиксировано 128 обстрелов. В результате было повреждено более 200 различных объектов, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры. Удары наносят как по генерации, так и по распределению электроэнергии. Российские террористические войска выпустили по украинским городам более 100 ракет и дронов, но благодаря невероятной работе нашей противовоздушной обороны удалось избежать критических повреждений", – рассказал он.

Шмыгаль заявил, что украинская энергосистема работает в нормальном режиме – аварийную помощь у соседних государств не запрашивали, дефицита мощностей нет.

"Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В целом электроснабжение восстановлено почти для 4 тыс. населенных пунктов и миллионов потребителей. Мы были готовы к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты, и прорабатывали разные сценарии реагирования. Было закуплено необходимое резервное оборудование. Уже сейчас ГСЧС при необходимости обеспечивает мобильными электростанциями социально важные объекты в городах, где электроснабжение пока отсутствует", – продолжил он.

Премьер добавил, что украинцы должны быть готовы к перебоям с электричеством. Они будут временными, подчеркнул он.

"Это военная действительность. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключают свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации. Не будем приукрашать действительность – эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов пропадет свет или тепло", – резюмировал Шмыгаль.