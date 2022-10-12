Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные €550 млн – Шмыгаль

"Европейский Союз совместно с ЕИБ поможет Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные €550 млн. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах", – написал он.

В течение двух месяцев в рамках пакета экстренной поддержки от Еврокомиссии и ЕИБ Украина получила €1,05 млрд, уточнил премьер. Он сообщил, что еще €540 млн предоставят Украине путем возобновления финансирования совместных проектов, но не уточнил, когда именно это произойдет.

Премьер выразил благодарность Еврокомиссии и ЕИБ за последовательную поддержку Украины.

"Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом обновлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны", – добавил он.