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Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные €550 млн – Шмыгаль

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Шмыгаль сообщил, что деньг направят на восстановление энергетической инфраструктуры
Шмыгаль сообщил, что деньг направят на восстановление энергетической инфраструктуры
Фото: kmu.gov.ua

12 октября Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине дополнительные €550 млн. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Tellegram.

"Европейский Союз совместно с ЕИБ поможет Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные €550 млн. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах", – написал он. 

В течение двух месяцев в рамках пакета экстренной поддержки от Еврокомиссии и ЕИБ Украина получила €1,05 млрд, уточнил премьер. Он сообщил, что еще €540 млн предоставят Украине путем возобновления финансирования совместных проектов, но не уточнил, когда именно это произойдет. 

Премьер выразил благодарность Еврокомиссии и ЕИБ за последовательную поддержку Украины. 

"Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом обновлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны", – добавил он.  

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября нанесли массированные ракетные и авиационные удары по Украине. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, в том числе теплоэлектростанции. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадали около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электроэнергия, электроснабжение, Европейский инвестиционный банк, война России против Украины, Денис Шмыгаль, восстановление
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