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Кубраков рассказал, какие международные организации готовы выделить Украине деньги на инфраструктурные проекты

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Кубраков заявил, что предварительно ущерб от войны в Украине оценивается в $95 млрд
Кубраков заявил, что предварительно ущерб от войны в Украине оценивается в $95 млрд
Фото: Natasha Kravchuk / Facebook

Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и ряд стран уже готовы выделить Украине деньги на инфраструктурные проекты. Об этом в опубликованном 13 июля интервью "РБК-Украина" заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Это для поддержания жизнедеятельности государства и экономики. Поэтому весь наш фокус и общение с партнерами и кредиторами был о будущем. Но 80% времени мы старались тратить как раз на общение со Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и странами о том, что мы делаем сейчас", – сказал министр.

По его словам, решения о сотрудничестве будут приняты в ближайшее время.

"От ЕИБ мы ждем решения 15 июля, мы к этому готовились еще до конференции в Лугано. От Всемирного банка мы ждем решения в начале августа, от ЕБРР – в августе – сентябре. Проекты конкретные – где-то восстановление разрушенных линий украинской железной дороги, где-то разрушенные дорожные мосты, а где-то расширение нашего экспортного потенциала. То есть новые пункты пропуска, расширение существующих пунктов пропуска, строительство дорог, ведущих к пунктам пропуска. Как железнодорожных, так и автомобильных. Примерно на таких вещах мы сейчас фокусируемся", – отметил Кубраков.

Он подчеркнул, что переговоры идут как о кредитах, так и о предоставлении грантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Кубраков заявил, что, по предварительным данным, ущерб от войны в Украине оценивается в $95 млрд, а 90% объектов, разрушенных в ходе боевых действий, можно отстроить за два года.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: Украина, инвестиции, экономика, Всемирный банк, Министерство инфраструктуры, переговоры, ЕБРР, строительство, ЕИБ, Европейский инвестиционный банк, кредиты, война России против Украины, ущерб, гранты, инфраструктура, сотрудничество, Александр Кубраков
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