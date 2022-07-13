Кубраков рассказал, какие международные организации готовы выделить Украине деньги на инфраструктурные проекты

Кубраков заявил, что предварительно ущерб от войны в Украине оценивается в $95 млрд Фото: Natasha Kravchuk / Facebook

"Это для поддержания жизнедеятельности государства и экономики. Поэтому весь наш фокус и общение с партнерами и кредиторами был о будущем. Но 80% времени мы старались тратить как раз на общение со Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и странами о том, что мы делаем сейчас", – сказал министр.

По его словам, решения о сотрудничестве будут приняты в ближайшее время.

"От ЕИБ мы ждем решения 15 июля, мы к этому готовились еще до конференции в Лугано. От Всемирного банка мы ждем решения в начале августа, от ЕБРР – в августе – сентябре. Проекты конкретные – где-то восстановление разрушенных линий украинской железной дороги, где-то разрушенные дорожные мосты, а где-то расширение нашего экспортного потенциала. То есть новые пункты пропуска, расширение существующих пунктов пропуска, строительство дорог, ведущих к пунктам пропуска. Как железнодорожных, так и автомобильных. Примерно на таких вещах мы сейчас фокусируемся", – отметил Кубраков.

Он подчеркнул, что переговоры идут как о кредитах, так и о предоставлении грантов.

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Кубраков заявил, что, по предварительным данным, ущерб от войны в Украине оценивается в $95 млрд, а 90% объектов, разрушенных в ходе боевых действий, можно отстроить за два года.