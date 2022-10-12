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Украинцы в последние дни сократили потребление электроэнергии в вечерние часы на 10%, нужно на 25% – Шмыгаль

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По словам Шмыгаля, избежать веерных отключений можно, если использование электроэнергии снизится на 25%
По словам Шмыгаля, избежать веерных отключений можно, если использование электроэнергии снизится на 25%
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 октября на заседании правительства поблагодарил украинцев, которые в последние два дня сознательно сократили использование электроэнергии. Текст его речи опубликован на сайте Кабмина.

"Несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения нынешней осени и зимы, призываем максимально их экономить. Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечерние часы. Речь не о том, чтобы сидеть в темноте. Необходимо лишь уменьшить использование наиболее энергоемких приборов", – сказал он. 

Шмыгаль уточнил, что в период с 17.00 до 22.00 нужно минимизировать использование электроплит, электрочайников, электроинструментов, обогревателей и кондиционеров, духовок, утюгов, микроволновок, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям просят не включать эти приборы до 23.00. 

Инфографика: dsns.gov.ua
Инфографика: dsns.gov.ua

"Мы благодарны всем украинцам, которые вчера и позавчера вечером сознательно снизили потребление электроэнергии. Суммарно экономия составила 10%. Мы также благодарим мэров, председателей общин, которые ответственно отнеслись к уменьшению энергопотребления в общинах. Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по Украине на 25%. Поэтому обращаемся к бизнесу с просьбой присоединиться к сознательному уменьшению потребления и в указанный период, с 17.00 до 22.00, выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы. Такой ответственный подход позволит минимизировать применение графиков отключений", – сказал премьер. 

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил Шмыгаль. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, энергетика, правительство, электроэнергия, электроснабжение, инфраструктура, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, российские оккупанты
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