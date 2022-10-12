Украинцы в последние дни сократили потребление электроэнергии в вечерние часы на 10%, нужно на 25% – Шмыгаль

"Несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения нынешней осени и зимы, призываем максимально их экономить. Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечерние часы. Речь не о том, чтобы сидеть в темноте. Необходимо лишь уменьшить использование наиболее энергоемких приборов", – сказал он.

Шмыгаль уточнил, что в период с 17.00 до 22.00 нужно минимизировать использование электроплит, электрочайников, электроинструментов, обогревателей и кондиционеров, духовок, утюгов, микроволновок, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям просят не включать эти приборы до 23.00.

Инфографика: dsns.gov.ua

"Мы благодарны всем украинцам, которые вчера и позавчера вечером сознательно снизили потребление электроэнергии. Суммарно экономия составила 10%. Мы также благодарим мэров, председателей общин, которые ответственно отнеслись к уменьшению энергопотребления в общинах. Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по Украине на 25%. Поэтому обращаемся к бизнесу с просьбой присоединиться к сознательному уменьшению потребления и в указанный период, с 17.00 до 22.00, выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы. Такой ответственный подход позволит минимизировать применение графиков отключений", – сказал премьер.