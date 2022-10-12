Молдова перешла на экономный режим потребления электроэнергии из-за прекращения поставок из Украины

"Сегодня у меня к вам большая просьба: давайте постараемся экономить электроэнергию в дальнейшем, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00. Почему это так важно? Потому что экономия позволит нам не нарушать повседневную деятельность. Пока мы не найдем правильные финансовые решения. Пока Украина вынужденно не поставляет электроэнергию, а мы вынуждены использовать запасы газа для получения необходимой нам энергии от МГРЭС (Молдавская государственная районная электростанция. – "ГОРДОН"), очень важно, чтобы мы все экономили, насколько это возможно", – отметил Спыну.

Для экономии электроэнергии он также призвал жителей страны использовать светодиодные лампы, выключать компьютеры, зарядные устройства и электроприборы из розеток, когда они не используются.

По данным министра, с 11 октября Молдова полностью перешла на электроэнергию, которую производит МГРЭС. Для получения дополнительных 30% электроэнергии, которые Молдова получала от Украины, Moldovagaz выделила Кучурганской электростанции 0,9 млн м³ газа.