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Молдова перешла на экономный режим потребления электроэнергии из-за прекращения поставок из Украины

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Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов
Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов
Фото: depositphotos.com

Молдова переходит на экономный режим потребления электроэнергии из-за прекращения поставок из Украины. Об этом 11 октября заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, сообщает местное издание NewsMaker.

"Сегодня у меня к вам большая просьба: давайте постараемся экономить электроэнергию в дальнейшем, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00. Почему это так важно? Потому что экономия позволит нам не нарушать повседневную деятельность. Пока мы не найдем правильные финансовые решения. Пока Украина вынужденно не поставляет электроэнергию, а мы вынуждены использовать запасы газа для получения необходимой нам энергии от МГРЭС (Молдавская государственная районная электростанция. – "ГОРДОН"), очень важно, чтобы мы все экономили, насколько это возможно", – отметил Спыну.

Для экономии электроэнергии он также призвал жителей страны использовать светодиодные лампы, выключать компьютеры, зарядные устройства и электроприборы из розеток, когда они не используются.

По данным министра, с 11 октября Молдова полностью перешла на электроэнергию, которую производит МГРЭС. Для получения дополнительных 30% электроэнергии, которые Молдова получала от Украины, Moldovagaz выделила Кучурганской электростанции 0,9 млн м³ газа.

Контекст:

10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный по ряду украинских городов. Под обстрел со стороны российских захватчиков попали КиевХарьков, ЛьвовДнепр, Одесса, ХмельницкийЖитомир, РовноНиколаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что введен график аварийных отключений электроэнергии в Киеве и четырех областях.

Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Теги: Украина, Молдова, экспорт, электроэнергия, обстрелы, ракеты, инфраструктура, Андрей Спыну, российские оккупанты
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