Молдова перешла на экономный режим потребления электроэнергии из-за прекращения поставок из Украины

"Сегодня у меня к вам большая просьба: давайте постараемся экономить электроэнергию в дальнейшем, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00. Почему это так важно? Потому что экономия позволит нам не нарушать повседневную деятельность. Пока мы не найдем правильные финансовые решения. Пока Украина вынужденно не поставляет электроэнергию, а мы вынуждены использовать запасы газа для получения необходимой нам энергии от МГРЭС (Молдавская государственная районная электростанция. – "ГОРДОН"), очень важно, чтобы мы все экономили, насколько это возможно", – отметил Спыну.
Для экономии электроэнергии он также призвал жителей страны использовать светодиодные лампы, выключать компьютеры, зарядные устройства и электроприборы из розеток, когда они не используются.
По данным министра, с 11 октября Молдова полностью перешла на электроэнергию, которую производит МГРЭС. Для получения дополнительных 30% электроэнергии, которые Молдова получала от Украины, Moldovagaz выделила Кучурганской электростанции 0,9 млн м³ газа.
10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный по ряду украинских городов. Под обстрел со стороны российских захватчиков попали Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что введен график аварийных отключений электроэнергии в Киеве и четырех областях.
Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.