Экономное потребление электроэнергии киевлянами позволило избежать аварий и сохранить свет для десятков тысяч потребителей – ДТЭК

"Благодарю всех киевлян и жителей Киевской области за то, что откликнулись на просьбу не включать мощных электроприборов в период вечернего пика. Вчера вечером нагрузка на электросеть сократилась на 26,5%. Благодаря этому удалось избежать аварийных ситуаций, не применять жесткие ограничения и сохранить электроснабжение для десятков тысяч семей", – написал он.
Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК направили все свои силы на ликвидацию последствий террористических атак России на электростанциях и сетях и возобновление нормальной работы энергосистемы сейчас их главный приоритет.
"Вместе с коллегами из НЭК "Укрэнерго" и другими производителями и распределительными компаниями делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Все будет Украина", – подытожил он.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов – Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.