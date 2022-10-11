ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экономное потребление электроэнергии киевлянами позволило избежать аварий и сохранить свет для десятков тысяч потребителей – ДТЭК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
10 октября вечером нагрузка на электросеть сократилась на 26,5%
10 октября вечером нагрузка на электросеть сократилась на 26,5%
Фото: Група ДТЕК / Facebook

Благодаря экономному потреблению электроэнергии жителями Киева и Киевской области удалось избежать аварий и сохранить свет для десятков тысяч потребителей. Об этом сообщил в своем Facebook исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Благодарю всех киевлян и жителей Киевской области за то, что откликнулись на просьбу не включать мощных электроприборов в период вечернего пика. Вчера вечером нагрузка на электросеть сократилась на 26,5%. Благодаря этому удалось избежать аварийных ситуаций, не применять жесткие ограничения и сохранить электроснабжение для десятков тысяч семей", – написал он.

Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК направили все свои силы на ликвидацию последствий террористических атак России на электростанциях и сетях и возобновление нормальной работы энергосистемы сейчас их главный приоритет.

"Вместе с коллегами из НЭК "Укрэнерго" и другими производителями и распределительными компаниями делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Все будет Украина", – подытожил он.

https://www.facebook.com/sakharukdv/posts/pfbid02LzWgugdeAjiQfdziJGNxsZAqjotCNWGuvF7LHe2KYWVrSY1uHXPTZpip9uAHb1jyl

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов – КиеваХарьковаЛьвоваДнепраОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа.

Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  Американская актриса Мила Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез
  Американская актриса Мила Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез
Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы
Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы
Вакарчук после ракетных обстрелов Киева исполнил на уцелевшем "мосту Кличко" песню, посвященную Мариуполю. Видео
Вакарчук после ракетных обстрелов Киева исполнил на уцелевшем "мосту Кличко" песню, посвященную Мариуполю. Видео
"Выкину Рашку из своей жизни". Украинская рэперша аlyona аlyona представила новый трек
"Выкину Рашку из своей жизни". Украинская рэперша аlyona аlyona представила новый трек
"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины
"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины
Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"
Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"
  "Як палає Москва яскраво! Боже, як файно руйнується міст". Крупин презентовал песню о подрыве Крымского моста. Видео
  "Як палає Москва яскраво! Боже, як файно руйнується міст". Крупин презентовал песню о подрыве Крымского моста. Видео
"Это самый позорный способ ведения боя. Россияне, я презираю каждого из вас". Комаров после ракетного обстрела Киева обратился к населению РФ
"Это самый позорный способ ведения боя. Россияне, я презираю каждого из вас". Комаров после ракетного обстрела Киева обратился к населению РФ
У американского актера Шона Пенна умерла мать
У американского актера Шона Пенна умерла мать
"Красивая детка". 53-летняя Лопес на траурной церемонии засветила бюст. Фото
"Красивая детка". 53-летняя Лопес на траурной церемонии засветила бюст. Фото
"Дикие кошки". 49-летняя Клум снялась в рекламе белья вместе с 18-летней дочерью. Фото
"Дикие кошки". 49-летняя Клум снялась в рекламе белья вместе с 18-летней дочерью. Фото
Арестович отреагировал на ракетные обстрелы Украины российскими ракетами
Арестович отреагировал на ракетные обстрелы Украины российскими ракетами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (52739)
2
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (45554)
3
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (35199)
4
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (31422)
5
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" (28343)
6
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (26013)
7
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (23592)
8
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас (21557)
 
 
 
 