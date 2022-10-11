Экономное потребление электроэнергии киевлянами позволило избежать аварий и сохранить свет для десятков тысяч потребителей – ДТЭК

"Благодарю всех киевлян и жителей Киевской области за то, что откликнулись на просьбу не включать мощных электроприборов в период вечернего пика. Вчера вечером нагрузка на электросеть сократилась на 26,5%. Благодаря этому удалось избежать аварийных ситуаций, не применять жесткие ограничения и сохранить электроснабжение для десятков тысяч семей", – написал он.

Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК направили все свои силы на ликвидацию последствий террористических атак России на электростанциях и сетях и возобновление нормальной работы энергосистемы сейчас их главный приоритет.

"Вместе с коллегами из НЭК "Укрэнерго" и другими производителями и распределительными компаниями делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Все будет Украина", – подытожил он.