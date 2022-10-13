Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой области

"В течение суток аварийно-ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" отремонтировали повреждения и восстановили свет в пяти населенных пунктах Донецкой области. Снова с электричеством 19 261 семья", – отметили в ДТЭК.
Также за ночь электроснабжение возобновили для почти 600 семей Днепропетровской области.
В энергокомпании сообщили, что без света пока остается 88 населенных пунктов всей Донецкой области и один населенный пункт Днепропетровской. Свет всем жителям обещают вернуть, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, обещают в ДТЭК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.