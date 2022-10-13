Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой области

За ночь электроснабжение возобновили для почти 600 семей Днепропетровской области Фото: dtek-dem.com.ua

"В течение суток аварийно-ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" отремонтировали повреждения и восстановили свет в пяти населенных пунктах Донецкой области. Снова с электричеством 19 261 семья", – отметили в ДТЭК.

Также за ночь электроснабжение возобновили для почти 600 семей Днепропетровской области.

В энергокомпании сообщили, что без света пока остается 88 населенных пунктов всей Донецкой области и один населенный пункт Днепропетровской. Свет всем жителям обещают вернуть, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, обещают в ДТЭК.

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