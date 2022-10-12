За последнюю неделю энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 114 тысяч семей

Всего за неделю с 3-го по 11 октября вернули электричество в дома 56 тысяч семей в Днепропетровской области. Сейчас все потребители, которые были обесточены из-за обстрелов, уже со светом.

"Из-за массированного вражеского обстрела 10 октября здесь был выведен из строя один из энергообъектов другой энергокомпании. Без электричества осталось 29 тысяч абонентов. Энергетикам ДТЭК удалось найти решение и за минимальное количество времени перевести на резервные источники питания все отключенные дома. 18 тысяч домов включили уже в тот же день, в течение следующего дня – еще 7 тысяч абонентов, а в ночь на 12 октября возобновили электроснабжение еще для 4 тысяч семей благодаря альтернативным схемам питания", – сообщили в компании.

Кроме того, в Донецкой области за неделю энергокомпании смогли вернуть электроснабжение в дома 57 тысяч семей. Без света пока остаются 85 населенных пункта области. Самые сложные направления – бахмутское, авдеевское, торецкое, марьинское и лиманское.