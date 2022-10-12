В деоккупированном Купянске частично восстановлено электроснабжение – ОВА

Свет есть уже у более чем 4 тыс. потребителей Фото: КУПЯНСК Live / Facebook

Также, по его словам, к сети подключены несколько прилегающих к Купянску сел – Гусинка, Моначиновка, Просянка и Вишневка.

Синегубов отметил, что свет есть уже у более чем 4 тыс. потребителей. Электричество подано в Купянскую городскую больницу и в три школы.

"Спасибо энергетикам и взрывотехникам ГСЧС за их труд, который с момента освобождения Купянска продолжается в режиме нон-стоп. Уже проводятся работы по подключению объектов водоканала и восстановлению газоснабжения", – добавил глава ОВА.