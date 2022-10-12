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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В деоккупированном Купянске частично восстановлено электроснабжение – ОВА

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Свет есть уже у более чем 4 тыс. потребителей
Свет есть уже у более чем 4 тыс. потребителей 
Фото: КУПЯНСК Live / Facebook

В Купянске (Харьковская область) энергетики частично восстановили электроснабжение. Об этом 12 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Также, по его словам, к сети подключены несколько прилегающих к Купянску сел – Гусинка, Моначиновка, Просянка и Вишневка.

Синегубов отметил, что свет есть уже у более чем 4 тыс. потребителей. Электричество подано в Купянскую городскую больницу и в три школы.

"Спасибо энергетикам и взрывотехникам ГСЧС за их труд, который с момента освобождения Купянска продолжается в режиме нон-стоп. Уже проводятся работы по подключению объектов водоканала и восстановлению газоснабжения", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В частности, 16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск.



Теги: Харьковская область, электроснабжение, Харьковская ОГА, Купянск, война России против Украины, Олег Синегубов
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