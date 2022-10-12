В деоккупированном Купянске частично восстановлено электроснабжение – ОВА

Также, по его словам, к сети подключены несколько прилегающих к Купянску сел – Гусинка, Моначиновка, Просянка и Вишневка.
Синегубов отметил, что свет есть уже у более чем 4 тыс. потребителей. Электричество подано в Купянскую городскую больницу и в три школы.
"Спасибо энергетикам и взрывотехникам ГСЧС за их труд, который с момента освобождения Купянска продолжается в режиме нон-стоп. Уже проводятся работы по подключению объектов водоканала и восстановлению газоснабжения", – добавил глава ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В частности, 16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск.