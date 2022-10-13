Оккупанты обстреляли Харьков, минимум два прилета – мэр

"Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением", – написал он.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях.
"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру", – написал он в Telegram.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.