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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьков, минимум два прилета – мэр

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Терехов сообщил об обстреле Харькова
Терехов сообщил об обстреле Харькова
Фото: Игорь Терехов / Telegram

Вечером 13 октября российские оккупанты обстреляли Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением", – написал он.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях.

"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру", – написал он в Telegram.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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