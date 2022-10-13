Оккупанты обстреляли Харьков, минимум два прилета – мэр

"Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением", – написал он.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях.

"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру", – написал он в Telegram.