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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов рассказал, сколько дорог расчистили от последствий боевых действий в Харьковской области

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Бригады службы автомобильных дорог расчищают дороги от грунта и мусора
Бригады службы автомобильных дорог расчищают дороги от грунта и мусора
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Более 400 км дорог в Харьковской области расчистили от последствий боевых действий. Об этом сообщил 11 октября в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, бригады службы автомобильных дорог расчищают дороги от грунта и мусора, а также убирают разрушенные постройки вдоль проезжей части.

"За прошедшие сутки дорожники работали в городе Изюм и на пяти автодорогах области: Киев – Харьков – Довжанский, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Чугуев – Милово, Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Дергачи – Казачья Лопань", – отметил Синегубов.

К работам привлекли 188 работников службы и 94 единицы дорожной техники.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Теги: Киев, Харьков, автомобили, война, Изюм, Харьковская область, Чугуев, Змиев, война России против Украины, мусор, Балаклея, дороги, проезд, Олег Синегубов, Первомайский, Дергачи
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