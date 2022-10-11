Синегубов рассказал, сколько дорог расчистили от последствий боевых действий в Харьковской области

По его словам, бригады службы автомобильных дорог расчищают дороги от грунта и мусора, а также убирают разрушенные постройки вдоль проезжей части.
"За прошедшие сутки дорожники работали в городе Изюм и на пяти автодорогах области: Киев – Харьков – Довжанский, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Чугуев – Милово, Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Дергачи – Казачья Лопань", – отметил Синегубов.
К работам привлекли 188 работников службы и 94 единицы дорожной техники.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.