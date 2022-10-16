Оккупанты из Чечни выселяют из домов жителей Рубежного, чтобы разместить там своих офицеров – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что нарушения норм международного гуманитарного права стали нормой для российских оккупационных войск Фото: ЕРА

"В населенном пункте Рубежное Луганской области прибывшие на усиление группировки военнослужащие из Чеченской республики начали выселять мирных граждан из частных помещений для размещения своих офицеров", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что нарушения норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск

Помимо этого, в Генштабе предоставили уточненную информацию о поражении сил противника.

"В результате точечных ударов артиллерии сил обороны в населенном пункте Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В населенном пункте Токмак уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В населенном пункте Пологи – до 30 раненых оккупантов. В Каменке-Днепровской уничтожены семь единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника. Число погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется", – отметили в Генштабе.

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