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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из Чечни выселяют из домов жителей Рубежного, чтобы разместить там своих офицеров – Генштаб ВСУ

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В Генштабе подчеркнули, что нарушения норм международного гуманитарного права стали нормой для российских оккупационных войск
В Генштабе подчеркнули, что нарушения норм международного гуманитарного права стали нормой для российских оккупационных войск
Фото: ЕРА

Российские оккупанты выселяют из домов жителей Рубежного Луганской области. Об этом 16 октября в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В населенном пункте Рубежное Луганской области прибывшие на усиление группировки военнослужащие из Чеченской республики начали выселять мирных граждан из частных помещений для размещения своих офицеров", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что нарушения норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск

Помимо этого, в Генштабе предоставили уточненную информацию о поражении сил противника.

"В результате точечных ударов артиллерии сил обороны в населенном пункте Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В населенном пункте Токмак уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В населенном пункте Пологи – до 30 раненых оккупантов. В Каменке-Днепровской уничтожены семь единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника. Число погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QbDVVdQfA7d6m4KBN1TQXBhrYDnLGwiuxHX1BJCQkT1A9tVJuMiqzWh2HoKZkCH2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, Рубежное, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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