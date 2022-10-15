"Вот ты едешь вперед и даже не знаешь, есть там кто-то, или нет". Оккупанты под Херсоном жалуются, что воюют "вслепую"

Солдат также рассказывает об отсутствии внятного командования и разведданных в армии РФ Фото: ЕРА

На ней военнослужащий из России на Херсонском направлении фронта рассказывает о больших потерях в своем подразделении.

"Вот там ребята лежат, вообще прямо на передовой. Лежат там "200"-е. Их не могут оттуда вытащить. А они лежат там с 8 сентября",– жалуется он.

Солдат также говорит об отсутствии внятного командования и разведданных в армии РФ.

"Вот ты едешь вперед и даже не знаешь, есть там кто-то, или нет. Задавишь ты там пехотинца, который в окопе сидит. Я на таке еду и боюсь, что меня свои же ПТУРом за..ярят", – слышно на записи.

При этом он с восторгается работой украинских аэроразведчиков и артиллеристов, которые используют переговоры между оккупантами. По его словам, Вооруженные силы Украины бьют по позициям врага предельно точно. И россияне получают "прилеты" не только от них, но и от своих.

"Только сказали – на..я по своим х..рите? И х..к, укропы уже перехват получили и туда минометы закладывают", – говорит он.