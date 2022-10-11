"Отбросили назад, мы в окружении". ГУР МО опубликовало перехват оккупанта с Херсонского направления

"Жив-здоров, отступаем. П*здец, нах*й задр*чили нас. Мы вышли, но нас уже опять окружают", – говорит оккупант.

Он спрашивает, какие новости и что говорит президент РФ Владимир Путин, при этом обзывая его нецензурными словами. Собеседник ему отвечает, что готовят много призывников, и скоро будут отправлять на фронт.

Оккупант на это отвечает, что к ним уже приехали мобилизованные, и их вообще не готовили.

"Сейчас от Вознесенского, от Новопетровки мы откатились, сейчас на Давыдов Брод нас кинули. Окапываемся, х*ли, в лесополке за ночь вторую позицию меняем. Тут арта забивает», – говорит он.

Собеседник на это говорит, что оккупированные территории «присоединили», и якобы это уже Россия.

"Так может, применят, нах*й, тактическую авиациб, чтобы все там нах*й сжечь? Дох*я их очень, 1 к 40, у вас там. На одного 40, это, бл*, как с китайцами", – заявляет он.

Оккупант отвечает, что ситуация "попахивает душком". Он рассказывает, как они ночью меняли позиции.

"В час ночи сняли нас, нах*й, еще на 15 км назад отбросили. Мы-то стоим, понимаешь, а фланги пробивают, они, с*ка, откатываются. Мы в окружении", – говорит он.