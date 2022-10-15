В Херсонской области оккупанты похитили двух людей за проукраинскую позицию – ОК "Юг"

"В Скадовском и Херсонском районах рашисты похитили двух человек за их проукраинскую позицию. Тем временем на оккупированных территориях рашисты усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные мероприятия ужесточились – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома", – говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-центра, в центре Херсона оккупанты из одного из офисов похитили спецодежду, обувь и деньги.
"В Бериславском районе с территории сельскохозяйственного предприятия угнали технику, забрали лабораторные приборы, бытовую и оргтехнику, другое имущество. Все факты преступлений даже на оккупированной территории тщательно фиксируются и будут расследованы правоохранительными органами Украины, переданы международным правовым институтам", – заявили в ОК "Юг".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
13 октября министерство обороны Великобритании отметило, что россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, по данным разведки, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.