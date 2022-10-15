В Херсонской области оккупанты похитили двух людей за проукраинскую позицию – ОК "Юг"

"В Скадовском и Херсонском районах рашисты похитили двух человек за их проукраинскую позицию. Тем временем на оккупированных территориях рашисты усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные мероприятия ужесточились – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома", – говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-центра, в центре Херсона оккупанты из одного из офисов похитили спецодежду, обувь и деньги.

"В Бериславском районе с территории сельскохозяйственного предприятия угнали технику, забрали лабораторные приборы, бытовую и оргтехнику, другое имущество. Все факты преступлений даже на оккупированной территории тщательно фиксируются и будут расследованы правоохранительными органами Украины, переданы международным правовым институтам", – заявили в ОК "Юг".