Глава Херсонского облсовета обратился с призывом к жителям города не уезжать в Россию

"Призываю не доверять низменным и лживым заявлениям всех коллаборантов! ВСУ бьют высокоточным оружием только по тем местам, где расположены скопления орков или их техники. Такие заявления-агонии коллаборантов еще раз доказывают, что ВСУ уже рядом! Так называемая "эвакуация" происходит под видом "оздоровления" и "обучения", – написал он.
По его словам, цель российских оккупантов известна – избавиться от украинского населения в области и завладеть их имуществом.
Самойленко обратился к жителям Херсона с просьбой не реагировать на заявления оккупантов, ни под каким предлогом не уезжать в Россию, а также не отправлять на "оздоровление" своих детей.
"Ведь когда вы покинете родную землю, сразу получите паспорта России. А согласно их законодательству потом вернуться в Украину будет очень тяжело, практически невозможно!" – сказал председатель Херсонского облсовета.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
13 октября министерство обороны Великобритании отметило, что россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, по данным разведки, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.