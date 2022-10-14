Глава Херсонского облсовета обратился с призывом к жителям города не уезжать в Россию

Самойленко обратился к жителям Херсона с просьбой не реагировать на заявления оккупантов Фото: depositphotos.com

"Призываю не доверять низменным и лживым заявлениям всех коллаборантов! ВСУ бьют высокоточным оружием только по тем местам, где расположены скопления орков или их техники. Такие заявления-агонии коллаборантов еще раз доказывают, что ВСУ уже рядом! Так называемая "эвакуация" происходит под видом "оздоровления" и "обучения", – написал он.

По его словам, цель российских оккупантов известна – избавиться от украинского населения в области и завладеть их имуществом.

Самойленко обратился к жителям Херсона с просьбой не реагировать на заявления оккупантов, ни под каким предлогом не уезжать в Россию, а также не отправлять на "оздоровление" своих детей.

"Ведь когда вы покинете родную землю, сразу получите паспорта России. А согласно их законодательству потом вернуться в Украину будет очень тяжело, практически невозможно!" – сказал председатель Херсонского облсовета.