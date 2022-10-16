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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются наступать и удержать захваченные территории, несут потери – Генштаб ВСУ

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В Донецкой области ВСУ держит оборону на двух направлениях, отмечает Генштаб
В Донецкой области ВСУ держит оборону на двух направлениях, отмечает Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытались наступать на двух направлениях в Донецкой области, проинформировал 16 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдержать действия сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что они "продолжают сдерживать врага и наносить ему урон в живой силе и технике".

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили один вражеский беспилотник, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один командный пункт российских оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021D3Zpu7LfUDk7mqibBDZ1wDfokr75C1ZkfJsyNvuCCDEQUbUpdWS3huzpXtgB9mfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, авиация, вооружение, оборона, Авдеевка, артиллерия, вторжение, беспилотники, наступление, война России против Украины, Бахмут, потери армии России, российские оккупанты
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