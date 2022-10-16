Оккупанты пытаются наступать и удержать захваченные территории, несут потери – Генштаб ВСУ

В Донецкой области ВСУ держит оборону на двух направлениях, отмечает Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдержать действия сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что они "продолжают сдерживать врага и наносить ему урон в живой силе и технике".

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили один вражеский беспилотник, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один командный пункт российских оккупантов.

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