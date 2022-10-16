Оккупанты пытаются наступать и удержать захваченные территории, несут потери – Генштаб ВСУ

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдержать действия сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что они "продолжают сдерживать врага и наносить ему урон в живой силе и технике".
"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", – отметили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили один вражеский беспилотник, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один командный пункт российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.