В Станице Луганской оккупанты принудительно поставили коммунальщиов на воинский учет – Генштаб ВСУ

Коммунальщиков в Станице Луганской отправили на медосмотр и признали пригодными к службе Фото: depositphotos.com

В частности, в Станице Луганской (Луганская область) работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр.

По его результатам все оказались пригодны к военной службе.