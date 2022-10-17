В Станице Луганской оккупанты принудительно поставили коммунальщиов на воинский учет – Генштаб ВСУ

В частности, в Станице Луганской (Луганская область) работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр.
По его результатам все оказались пригодны к военной службе.
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.