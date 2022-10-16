Социолог Антипович: Россиянину нравится война в телевизоре, но сам он туда идти не хочет. Украинец вопрос мобилизации понимает как защиту

"Мы можем говорить о мотивации. Можно идти в военкомат и при этом плакать и жаловаться, а можно так, как в первые дни войны, – стоять в очереди за автоматами. У нас, насколько я знаю, очередь в военкоматах осталась. Просто она уже не физическая, когда люди стоят перед входом, а в записи людей, готовых идти на войну. Соответственно, я не думаю, что здесь будут какие-нибудь проблемы", – говорит он.
Антипович считает, что у протестов в Украине против мобилизации нет оснований.
"Россиянин на мобилизацию идет вынужденно. Россиянину нравится война в телевизоре, но сам он туда идти не хочет. Украинец вопрос мобилизации понимает очень четко: это наша защита, это наша независимость, в конце концов, это наше выживание. Ибо если Украину сломает Россия, то, простите, куда ты поедешь, кем ты будешь, будешь ли ты вообще, будет ли твоя семья?" – сказал социолог.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.