Социолог Антипович: Россиянину нравится война в телевизоре, но сам он туда идти не хочет. Украинец вопрос мобилизации понимает как защиту

"Мы можем говорить о мотивации. Можно идти в военкомат и при этом плакать и жаловаться, а можно так, как в первые дни войны, – стоять в очереди за автоматами. У нас, насколько я знаю, очередь в военкоматах осталась. Просто она уже не физическая, когда люди стоят перед входом, а в записи людей, готовых идти на войну. Соответственно, я не думаю, что здесь будут какие-нибудь проблемы", – говорит он.

Антипович считает, что у протестов в Украине против мобилизации нет оснований.

"Россиянин на мобилизацию идет вынужденно. Россиянину нравится война в телевизоре, но сам он туда идти не хочет. Украинец вопрос мобилизации понимает очень четко: это наша защита, это наша независимость, в конце концов, это наше выживание. Ибо если Украину сломает Россия, то, простите, куда ты поедешь, кем ты будешь, будешь ли ты вообще, будет ли твоя семья?" – сказал социолог.