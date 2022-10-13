Из-за мобилизации в некоторых школах РФ не хватает 80% учителей – СМИ

Преподаватели из разных российских школ сообщили изданию, что в попытках избежать вручения повестки педагоги прячутся или эмигрируют, причем уезжают как мужчины, так и женщины.

Учитель физики одной из частных школ Санкт-Петербурга, который в ночь на 25 сентября пешком перешел границу России с Грузией, объяснил журналистам "Верстки", что не стал рисковать, дожидаясь повестки: он офицер запаса.

По словам 39-летнего педагога, из школы также уехали или собираются в ближайшее время уехать 80% педагогического состава — двое из пяти учителей и многие учительницы, которые поедут за своими мужьями. Поэтому, сказал он, руководством учреждения уже обсуждается вопрос закрытия или релокации школы.

Уехал из России и молодой преподаватель английского языка из Ямало-Ненецкого округа Дмитрий (имя изменено), когда стало известно, что школа не сделает для учителей бронь. По его словам, к моменту отъезда мобилизовали трех сотрудников школы. По признанию педагога, его "пугал каждый звонок в дверь".

В некоторых школах ситуация стала критической – преподавать некому. Глава профсоюза "Учитель" Юрий Варламов рассказал "Верстке", что во многих учебных заведениях освободилось до 100–120 учебных часов в неделю и заменять людей некем.

"Иногда из расписания пропадают целые предметы", – добавил он.

По информации издания, забирают не только рядовых учителей, но и "заслуженных". Так, в конце сентября учитель из Уфы Мирас Ишдавлетов получил звание "Заслуженный учитель Республики Башкортостан" – и через день его мобилизовали. Дома остались беременная жена и несколько непогашенных кредитов.

Чувство незащищенности у российских педагогов, пишет "Верстка", усиливается из-за случаев вручения учителям повесток прямо в школе, иногда – на глазах у всего класса.

Супруга педагога рассказала, что у Ишдавлетова нет боевого опыта, а в военкомате его записали добровольцем, заявив ей, что "он сам хотел воевать".