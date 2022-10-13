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Из-за мобилизации в некоторых школах РФ не хватает 80% учителей – СМИ

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В некоторых российских школах из-за дефицита учителей отменяют занятия по ряду предметов
В некоторых российских школах из-за дефицита учителей отменяют занятия по ряду предметов
Фото: depositphotos.com

В России после начала мобилизации резко усилился дефицит педагогов: часть получила повестки, часть уезжает из страны. В результате из расписания выпадают целые предметы, рассказало 9 октября издание "Верстка".

Преподаватели из разных российских школ сообщили изданию, что в попытках избежать вручения повестки педагоги прячутся или эмигрируют, причем уезжают как мужчины, так и женщины. 

Учитель физики одной из частных школ Санкт-Петербурга, который в ночь на 25 сентября пешком перешел границу России с Грузией, объяснил журналистам "Верстки", что не стал рисковать, дожидаясь повестки: он офицер запаса.

По словам 39-летнего педагога, из школы также уехали или собираются в ближайшее время уехать 80% педагогического состава — двое из пяти учителей и многие учительницы, которые поедут за своими мужьями. Поэтому, сказал он, руководством учреждения уже обсуждается вопрос закрытия или релокации школы.

Уехал из России и молодой преподаватель английского языка из Ямало-Ненецкого округа Дмитрий (имя изменено), когда стало известно, что школа не сделает для учителей бронь. По его словам, к моменту отъезда мобилизовали трех сотрудников школы. По признанию педагога, его "пугал каждый звонок в дверь".

В некоторых школах ситуация стала критической – преподавать некому. Глава профсоюза "Учитель" Юрий Варламов рассказал "Верстке", что во многих учебных заведениях освободилось до 100–120 учебных часов в неделю и заменять людей некем.

"Иногда из расписания пропадают целые предметы", – добавил он.

По информации издания, забирают не только рядовых учителей, но и "заслуженных". Так, в конце сентября учитель из Уфы Мирас Ишдавлетов получил звание "Заслуженный учитель Республики Башкортостан" – и через день его мобилизовали. Дома остались беременная жена и несколько непогашенных кредитов.

Чувство незащищенности у российских педагогов, пишет "Верстка", усиливается из-за случаев вручения учителям повесток прямо в школе, иногда – на глазах у всего класса.

Супруга педагога рассказала, что у Ишдавлетова нет боевого опыта, а в военкомате его записали добровольцем, заявив ей, что "он сам хотел воевать".

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В ГУР МО Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отмечал, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Шойгу, мобилизация, военкомат, Башкортостан, преподаватели, страна-агрессор, российская агрессия, школьники, война России против Украины, школы, российские оккупанты, школа, россияне
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