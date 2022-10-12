В Молдове рассматривают возможность объявления частичной мобилизации

"Мобилизация – достаточно сложный процесс, и она не объявляется при каждом обычном изменении ситуации. Необходим тщательный анализ, и если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация в целях подготовки армии и повышения способности вооруженных сил реагировать на угрозы", — сказал Носатый в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, техники у армии достаточно, однако вся она устарела, так как произведена в 1960–1980-х годах. Армия испытывает очень большие сложности с запчастями, особенно с резиной для техники, которая уже не выпускается.
"Мы стараемся поддерживать в надлежащем состоянии. Из 10 делаем пять, из пяти – три и так далее, чтобы иметь возможность среагировать в случае чего", – сказал он.
Имеющаяся система ПВО у армии Молдовы настолько устарела, что не смогла зафиксировать ракеты, которые нарушили воздушное пространство страны, отметило Gagauzinfo.MD.
Молдавская армия насчитывает около 6 тыс. военнослужащих, из которых 2 тыс. проходят срочную службу, остальные служат по контракту.
В апреле президент Молдовы Майя Санду признала, что вооруженные силы страны в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.