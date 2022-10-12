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В Молдове рассматривают возможность объявления частичной мобилизации

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Анатолий Носатый ответил на вопрос о мобилизации в Молдове
Анатолий Носатый ответил на вопрос о мобилизации в Молдове
Фото: army.md

В Молдове анализируется возможность объявления частичной мобилизации, чтобы повысить боеготовность. Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый в интервью телеканалу PROTV. Его комментарий на русском языке опубликовало издание Gagauzinfo.MD.

"Мобилизация – достаточно сложный процесс, и она не объявляется при каждом обычном изменении ситуации. Необходим тщательный анализ, и если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация в целях подготовки армии и повышения способности вооруженных сил реагировать на угрозы", — сказал Носатый в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, техники у армии достаточно, однако вся она устарела, так как произведена в 1960–1980-х годах. Армия испытывает очень большие сложности с запчастями, особенно с резиной для техники, которая уже не выпускается.

"Мы стараемся поддерживать в надлежащем состоянии. Из 10 делаем пять, из пяти – три и так далее, чтобы иметь возможность среагировать в случае чего", – сказал он.

Контекст:

Имеющаяся система ПВО у армии Молдовы настолько устарела, что не смогла зафиксировать ракеты, которые нарушили воздушное пространство страны, отметило Gagauzinfo.MD.

Молдавская армия насчитывает около 6 тыс. военнослужащих, из которых 2 тыс. проходят срочную службу, остальные служат по контракту.

В апреле президент Молдовы Майя Санду признала, что вооруженные силы страны в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

Теги: Молдова, армия, военные, мобилизация
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