В Донецкой области за сутки погибли четыре мирных жителя, в Лимане обнаружены тела семи человек, убитых оккупантами – ОВА

"За 16 октября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Клещеевке, Заречном и Авдеевке", – написал Кириленко.
Еще 10 человек получили ранения.
Помимо этого, глава ОВА сообщил, что в освобожденном от российских захватчиков Лимане накануне обнаружили еще семь тел мирных жителей, убитых военными РФ во время оккупации города.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1020 мирных жителей, еще 2415 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими. В Лимане периодически находят тела мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.