В Донецкой области за сутки погибли четыре мирных жителя, в Лимане обнаружены тела семи человек, убитых оккупантами – ОВА

"За 16 октября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Клещеевке, Заречном и Авдеевке", – написал Кириленко.

Еще 10 человек получили ранения.

Помимо этого, глава ОВА сообщил, что в освобожденном от российских захватчиков Лимане накануне обнаружили еще семь тел мирных жителей, убитых военными РФ во время оккупации города.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1020 мирных жителей, еще 2415 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.

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