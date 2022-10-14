Оккупанты за сутки ранили еще шестерых украинцев в Донецкой области – ОВА

По его словам, тела двух гражданских были найдены в Лимане, а еще двух – в Яковлевке. Также шесть человек за вчера, 13 октября, получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – написал Кириленко.



