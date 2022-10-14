Оккупанты за сутки ранили еще шестерых украинцев в Донецкой области – ОВА

По его словам, тела двух гражданских были найдены в Лимане, а еще двух – в Яковлевке. Также шесть человек за вчера, 13 октября, получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – написал Кириленко.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
13 октября Кириленко написал, что за 12 октября россияне убили семь мирных жителей Донецкой области, а 13 человек получили ранения. Помимо этого, Лимане были обнаружены тела четырех мирных жителей, убитых россиянами во время оккупации города.