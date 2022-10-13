В Донецкой области россияне за сутки убили семь человек, в Лимане обнаружены тела четырех жертв оккупантов – ОВА

"За 12 октября россияне убили семь мирных жителей Донецкой области – в Авдеевке", – написал Кириленко.
Еще 13 человек получили ранения.
Помимо этого, в освобожденном Лимане обнаружены тела четырех мирных жителей, убитых россиянами во время оккупации города.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 990 мирных жителей, еще 2390 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.