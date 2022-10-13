В Донецкой области россияне за сутки убили семь человек, в Лимане обнаружены тела четырех жертв оккупантов – ОВА

Семь мирных жителей погибли в Авдеевке Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 12 октября россияне убили семь мирных жителей Донецкой области – в Авдеевке", – написал Кириленко.

Еще 13 человек получили ранения.

Помимо этого, в освобожденном Лимане обнаружены тела четырех мирных жителей, убитых россиянами во время оккупации города.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 990 мирных жителей, еще 2390 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул глава ОВА.

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