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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области россияне за сутки убили семь человек, в Лимане обнаружены тела четырех жертв оккупантов – ОВА

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Семь мирных жителей погибли в Авдеевке
Семь мирных жителей погибли в Авдеевке
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли семь человек. Об этом 13 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 12 октября россияне убили семь мирных жителей Донецкой области – в Авдеевке", – написал Кириленко.

Еще 13 человек получили ранения.

Помимо этого, в освобожденном Лимане обнаружены тела четырех мирных жителей, убитых россиянами во время оккупации города.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 990 мирных жителей, еще 2390 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.

Теги: Россия, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Лиман, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, россияне
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