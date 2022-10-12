В Донецкой области эксгумировали более 120 тел из захоронений на деоккупированных территориях

Продолжаются раскопки в местах массовых захоронений в Лимане. Через неделю работы полицейские изъяли тела 56 человек.
Три захоронения в деоккупированных населенных пунктах – массовые. Одно находится в Святогорске, где было похоронено семь человек (шесть женщин и один мужчина). Другие два – на кладбище в Лимане. В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации – более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями, отмечается в сообщении полиции.
Работа на Лиманском кладбище продолжается непрерывно, несмотря на дождь, который размывает почву. Следственные действия проводятся одновременно в обоих местах захоронений. Посменно там работают сразу три следственно-оперативных группы.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.
1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.