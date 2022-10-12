В Донецкой области эксгумировали более 120 тел из захоронений на деоккупированных территориях

Продолжаются раскопки в местах массовых захоронений в Лимане. Через неделю работы полицейские изъяли тела 56 человек.

Три захоронения в деоккупированных населенных пунктах – массовые. Одно находится в Святогорске, где было похоронено семь человек (шесть женщин и один мужчина). Другие два – на кладбище в Лимане. В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации – более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями, отмечается в сообщении полиции.

Работа на Лиманском кладбище продолжается непрерывно, несмотря на дождь, который размывает почву. Следственные действия проводятся одновременно в обоих местах захоронений. Посменно там работают сразу три следственно-оперативных группы.