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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области эксгумировали более 120 тел из захоронений на деоккупированных территориях

Продолжается работа в местах массовых захоронений
Продолжается работа в местах массовых захоронений
Фото: Національна поліція України / Telegram

На деоккупированных территориях Донецкой области эксгумировали уже более 120 тел. Там обнаружено 35 мест захоронений. Об этом сообщает областная полиция 12 октября.

Продолжаются раскопки в местах массовых захоронений в Лимане. Через неделю работы полицейские изъяли тела 56 человек.

Три  захоронения в деоккупированных населенных пунктах – массовые. Одно находится в Святогорске, где было похоронено семь человек (шесть женщин и один мужчина). Другие два  – на кладбище в Лимане. В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации – более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями, отмечается в сообщении полиции.

Работа на Лиманском кладбище продолжается непрерывно, несмотря на дождь, который размывает почву. Следственные действия проводятся одновременно в обоих местах захоронений. Посменно там работают сразу три следственно-оперативных группы.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.

Теги: Донецкая область, полиция, Лиман, Святогорск, российская агрессия, война России против Украины, массовые захоронения, эксгумация, российские оккупанты
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