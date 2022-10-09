В Лимане полиция эксгумировала первые 20 тел из массового захоронения

Раскопки продолжаются на двух локациях: по предварительной информации, в одной похоронены около 200 гражданских, в другой находится братская могила военнослужащих ВСУ. Среди жертв есть дети.
Информацию о массовом захоронении в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военные – в траншее длиной 40 метров. По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также семья с двумя маленькими детьми.
На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные. Однако в каждом случае полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти. Работу усложняет то, что большинство тел в состоянии разложения, есть пакет, в котором только кости.
На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой. В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ.
Эксгумация продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
В общей сложности с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей. По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями. По предварительной информации, россияне расстреляли мужчину в Святогорске.
На днях в Святогорске произошло перезахоронение 21 человека, погибшего во время оккупации и похороненного во дворах домов. Личность всех установлена, а их родные имели возможность проститься с ними.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.