В деоккупированном Лимане нашли около 200 могил гражданских, также есть братская могила, где могут быть похоронены военные – ОВА

В Лимане и Святогорске начали эксгумацию тел погибших и умерших за время оккупации Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Он рассказал, что в Лимане обнаружили два места с захоронениями.

"Одно из них насчитывает около 200 могил. По предварительной информации, это одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить", – сообщил Кириленко.

По его словам, правоохранители решили исследовать эти места, а потом начать эксгумацию.

Кириленко призвал воздержаться от комментариев "относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов".

Также глава ОВА рассказал, что в Святогорске на местном кладбище перезахоронили 21 тело, это гражданские, погибшие за время оккупации.

"Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле. Пусть покоятся с миром – рашисты будут наказаны за каждую разрушенную, изуродованную и отнятую ими человеческую жизнь", – добавил Кириленко.