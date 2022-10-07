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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В деоккупированном Лимане нашли около 200 могил гражданских, также есть братская могила, где могут быть похоронены военные – ОВА

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В Лимане и Святогорске начали эксгумацию тел погибших и умерших за время оккупации
В Лимане и Святогорске начали эксгумацию тел погибших и умерших за время оккупации
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Лимане и Святогорске Донецкой области начали работу по эксгумации тел погибших и умерших людей во время оккупации. Об этом глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram 7 октября.

Он рассказал, что в Лимане обнаружили два места с захоронениями. 

"Одно из них насчитывает около 200 могил. По предварительной информации, это одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить", – сообщил Кириленко. 

По его словам, правоохранители решили исследовать эти места, а потом начать эксгумацию. 

Кириленко призвал воздержаться от комментариев "относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов". 

Также глава ОВА рассказал, что в Святогорске на местном кладбище перезахоронили 21 тело, это гражданские, погибшие за время оккупации. 

"Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле. Пусть покоятся с миром – рашисты будут наказаны за каждую разрушенную, изуродованную и отнятую ими человеческую жизнь", – добавил Кириленко.  

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.  

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Лиман, Донецкая ОГА, Святогорск, война России против Украины, массовые захоронения, Павел Кириленко
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