В деоккупированном Лимане нашли около 200 могил гражданских, также есть братская могила, где могут быть похоронены военные – ОВА

Он рассказал, что в Лимане обнаружили два места с захоронениями.
"Одно из них насчитывает около 200 могил. По предварительной информации, это одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить", – сообщил Кириленко.
По его словам, правоохранители решили исследовать эти места, а потом начать эксгумацию.
Кириленко призвал воздержаться от комментариев "относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов".
Также глава ОВА рассказал, что в Святогорске на местном кладбище перезахоронили 21 тело, это гражданские, погибшие за время оккупации.
"Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле. Пусть покоятся с миром – рашисты будут наказаны за каждую разрушенную, изуродованную и отнятую ими человеческую жизнь", – добавил Кириленко.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.