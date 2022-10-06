В Харьковской области найдено более 500 тел убитых оккупантами мирных жителей – полиция

"К большому сожалению, мы уже зафиксировали и изъяли на деоккупированных территориях тела 534 гражданских, из которых – 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен) и 29 человек – это останки людей, пол которых пока не установлен", – сообщил он.
В этой цифре учтены 447 жертв, обнаруженных в ходе эксгумации массового захоронения в Изюме.
На деоккупированной территории области было обнаружено 22 пыточных российских оккупантов, добавил Болвинов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.
3 октября Зеленский сказал, что в Харьковской области ВСУ освободили более 450 населенных пунктов, операция продолжается.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них есть следы пыток, сказал президент Владимир Зеленский.
Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить, сообщили в полиции.