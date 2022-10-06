В Харьковской области найдено более 500 тел убитых оккупантами мирных жителей – полиция

"К большому сожалению, мы уже зафиксировали и изъяли на деоккупированных территориях тела 534 гражданских, из которых – 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен) и 29 человек – это останки людей, пол которых пока не установлен", – сообщил он.

В этой цифре учтены 447 жертв, обнаруженных в ходе эксгумации массового захоронения в Изюме.

На деоккупированной территории области было обнаружено 22 пыточных российских оккупантов, добавил Болвинов.