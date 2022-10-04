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Ломали ребра и держали в холодильнике. Полиция рассказала о зверствах оккупантов в Киевской области

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Житель Киевской области, побывавший в плену у оккупантов, рассказал подробности
Житель Киевской области, побывавший в плену у оккупантов, рассказал подробности
Скриншот: NEBYTOV / YouTube

В Гостомеле Киевской области оккупанты пытали украинцев в холодильных камерах, найдены тела двух замученных. Об этом в Facebook сообщила 4 октября полиция Киевской области.

"Ломали ребра, скручивали суставы, неделями допрашивали в аэропорту Гостомеля, а потом везли в Россию", – сказано в сообщении.

По данным полиции, найдены тела двух убитых мужчин.

Житель Ворзеля, которого пытали оккупанты, рассказал о пережитом на видео, опубликованном на канале главы полиции Киевской области Андрея Небытова.

По его словам, оккупанты задавали вопросы о том, где находятся "Точки-У" и "биолаборатории", о которых рассказывала российская пропаганда. Затем людей заставили лечь на землю и били ногами. Мужчине сломали ребра, в итоге 10 ребер неправильно срослись. Однажды его бросили в яму вместе с убитыми и ему пришлось прятаться под трупами, чтобы согреться.

Также мужчина видел, как оккупанты несколько часов пытали привязанного к дереву мужчину в военной форме с украинскими нашивками и гражданской куртке, которого они называли сотрудником СБУ. В яме нашли тело этого военного в зеленой флиске и с шевронами Национальной академии СБУ, а также еще одного мужчины в гражданской одежде. Мужчина, пострадавший от оккупантов, рассказал, что они не просто ломали пленным кости, а разбивали суставы.

Также он показал здание, где держали около 50 человек в промышленных холодильных камерах. Их там держали до 19 марта, затем вывезли в Беларусь, а далее – в Брянскую область РФ.

ВИДЕО
NEBYTOV / YouTube
Контекст:

Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Теги: Гостомель, Киевская область, пытки, война России против Украины, российские оккупанты
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