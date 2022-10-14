"Укрзалізниця" впервые с апреля отправила поезд в Краматорск Донецкой области

Поезд будет отправляться из Киева каждый день в 6.52 и прибывать в Краматорск в 14.03. Обратно он будет отправляться из Краматорска в 14.35 и прибывать в Киев в 21.13.

В "Укрзалізниці" отметили, что поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.