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"Укрзалізниця" впервые с апреля отправила поезд в Краматорск Донецкой области

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"Укрзалізниця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском
"Укрзалізниця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском
Фото: "Укрзалізниця" / Telegram

"Укрзалізниця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском Донецкой области, куда поезда не курсировали с начала апреля. Об этом 14 октября пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила в Telegram.

Поезд будет отправляться из Киева каждый день в 6.52 и прибывать в Краматорск в 14.03. Обратно он будет отправляться из Краматорска в 14.35 и прибывать в Киев в 21.13.

В "Укрзалізниці" отметили, что поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 26 августа.

"Укрзалізниця" постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение с деоккупированными и находящимися возле линии фронта населенными пунктами. Недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Чугуев и Дергачи, а также в Изюм.

Теги: Украина, Полтава, Донецкая область, Славянск, война, Укрзалізниця, Краматорск, поезда, Красноград, Миргород, Дарница, война России против Украины, Лозовая, поезд, Лубны
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