"Укрзалізниця" впервые с апреля отправила поезд в Краматорск Донецкой области

Поезд будет отправляться из Киева каждый день в 6.52 и прибывать в Краматорск в 14.03. Обратно он будет отправляться из Краматорска в 14.35 и прибывать в Киев в 21.13.
В "Укрзалізниці" отметили, что поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 26 августа.
"Укрзалізниця" постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение с деоккупированными и находящимися возле линии фронта населенными пунктами. Недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Чугуев и Дергачи, а также в Изюм.