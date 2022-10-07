"Укрзалізниця" предлагает упростить тарифную систему для грузовых перевозок

По его словам, изменения призваны значительно упростить существующие правила, полностью отказаться от действующего сборника тарифов на перевозку грузов и сделать тарифы справедливыми для всех участников рынка.
Так, предлагается сократить количество схем базовых ставок с существующих 29 до одной и в имеющейся схеме учитывать только расстояние перевозки, массу груза, особенности перевозки и маршрутизацию. Также инициатива предлагает сократить количество коэффициентов с существующих 15 до одного.
Кроме того, предлагается значительно сократить количество дополнительных сборов и отдельных плат, которые должен платить отправитель. Вместо 38 сборов, установленных действующим сборником, предлагается оставить всего шесть. Отдельную плату предлагается взимать только за специальные перевозки и услуги по охране.
Также предлагается выровнять классы грузовых перевозок и установить единый тариф на перевозку пустых вагонов.
Действующая система тарифообразования применяется с 1997 года, а последние коррективы в нее вносились в 2008 году. Эта система, как заявили в "Укрзалізниці", много лет критиковалась отправителями груза из-за диспропорции между тарифными классами и дискриминации ряда производителей. Например, тариф на перевозку пустых вагонов для разных классов иногда отличался в разы.