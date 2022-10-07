"Укрзалізниця" предлагает упростить тарифную систему для грузовых перевозок

По его словам, изменения призваны значительно упростить существующие правила, полностью отказаться от действующего сборника тарифов на перевозку грузов и сделать тарифы справедливыми для всех участников рынка.

Так, предлагается сократить количество схем базовых ставок с существующих 29 до одной и в имеющейся схеме учитывать только расстояние перевозки, массу груза, особенности перевозки и маршрутизацию. Также инициатива предлагает сократить количество коэффициентов с существующих 15 до одного.

Кроме того, предлагается значительно сократить количество дополнительных сборов и отдельных плат, которые должен платить отправитель. Вместо 38 сборов, установленных действующим сборником, предлагается оставить всего шесть. Отдельную плату предлагается взимать только за специальные перевозки и услуги по охране.

Также предлагается выровнять классы грузовых перевозок и установить единый тариф на перевозку пустых вагонов.