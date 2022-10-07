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"Укрзалізниця" предлагает упростить тарифную систему для грузовых перевозок

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В "Укрзалізниці" предложили установить единый тариф на перевозку пустых вагонов
В "Укрзалізниці" предложили установить единый тариф на перевозку пустых вагонов
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" предлагает полностью изменить систему тарифообразования, функционировавшую последние 25 лет. Об этом 6 октября заявил председатель правления Александр Камышин, сообщил пресс-центр "Укрзалізниці".

По его словам, изменения призваны значительно упростить существующие правила, полностью отказаться от действующего сборника тарифов на перевозку грузов и сделать тарифы справедливыми для всех участников рынка.

Так, предлагается сократить количество схем базовых ставок с существующих 29 до одной и в имеющейся схеме учитывать только расстояние перевозки, массу груза, особенности перевозки и маршрутизацию. Также инициатива предлагает сократить количество коэффициентов с существующих 15 до одного.

Кроме того, предлагается значительно сократить количество дополнительных сборов и отдельных плат, которые должен платить отправитель. Вместо 38 сборов, установленных действующим сборником, предлагается оставить всего шесть. Отдельную плату предлагается взимать только за специальные перевозки и услуги по охране.

Также предлагается выровнять классы грузовых перевозок и установить единый тариф на перевозку пустых вагонов.

Контекст:

Действующая система тарифообразования применяется с 1997 года, а последние коррективы в нее вносились в 2008 году. Эта система, как заявили в "Укрзалізниці", много лет критиковалась отправителями груза из-за диспропорции между тарифными классами и дискриминации ряда производителей. Например, тариф на перевозку пустых вагонов для разных классов иногда отличался в разы.

Теги: Украина, Укрзалізниця, тарифы, вагоны, перевозки, охрана, Александр Камышин
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