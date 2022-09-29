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"Укрзалізниця" предупредила о задержке ряда поездов

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Причиной задержки поездов стало отсутствия напряжения в контактной сети
Причиной задержки поездов стало отсутствия напряжения в контактной сети
Фото: depositphotos.com

На участке Люботин Ковяги в Харьковской области задерживаются несколько поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Речь идет о следующих поездах:

№1/2, Ивано-Франковск – Харьков (на 55 минут);

№45/46, Харьков – Ужгород (на 55 минут);

№723/722, Харьков – Киев (на 55 минут).

"По состоянию на 15.12 повреждение электросети уже устранено и поезда №723/722 и 1/2 первыми возобновили движение", – сообщили в компании, отметив, что время задержки будет уменьшаться.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории. Оккупанты еще контролируют 6% территории региона. Ни Чугуев, ни Дергачи не были под оккупацией. 

После освобождения почти всей Харьковской области "Укрзалізниця" начала восстанавливать в регионе железнодорожное сообщение. 15 сентября в деоккупированную Балаклею прибыл тестовый поезд из Харькова.

Теги: транспорт, Украина, Харьков, Ивано-Франковск, Ужгород, Укрзалізниця, Харьковская область, поезда, Люботин
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