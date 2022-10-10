"Укрзалізниця" предупредила о задержках поездов западного направления

"Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение", – говорится в заявлении.

Также пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила, что в результате атаки российских оккупантов по центру Киева утром 10 октября взрывной волной были повреждены окна здания центрального вокзала. Однако сам вокзал работает, а высадка и посадка пассажиров на поезда проходят через западный и восточный подземные переходы.

Контекст:

Утром 10 октября массированным обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир, Харьков и другие города. Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетами. По его словам, 41 из них была обезврежена.