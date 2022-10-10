Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве – "Укрзалізниця"

Однако вокзал работает, а высадка и посадка пассажиров на поезда проходят через западный и восточный подземные переходы, которые также выполняют роль укрытий.

"Включаем железные нервы и продолжаем движение", – говорится в заявлении.

Контекст:

Утром 10 октября российские оккупанты атаковали центр Киева. Сообщалось о нескольких взрывах в Шевченковском районе.

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов заявил, что в результате ракетных обстрелов Киева погибли как минимум восемь человек. Также повреждены 15 автомобилей, еще шесть машин сгорели.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что в результате атаки российских оккупантов пострадали учреждения культуры и образования. "Нелюди воюют против мирных жителей и украинской культуры", – заявил он.