"Укрзалізниця" в сентябре сократила экспортные перевозки руды на 28,6%

В январе – сентябре 2022 года украинские добывающие компании отгрузили за границу по железной дороге 19,8 млн т руды. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021-го
В целом с начала войны (март – сентябрь 2022 года) "Укрзалізниця" перевезла 12,1 млн т железной руды, тогда как за январь – февраль этого же года этот показатель составил 7,64 млн т. Всего по итогам девяти месяцев 2022 года УЗ перевезла 117,8 млн т грузов, что на 48,7% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года.
Министерство инфраструктуры Украины в июне 2022 года поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов.