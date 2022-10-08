"Укрзалізниця" в сентябре сократила экспортные перевозки руды на 28,6%

В январе – сентябре 2022 года украинские добывающие компании отгрузили за границу по железной дороге 19,8 млн т руды. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021-го

В целом с начала войны (март – сентябрь 2022 года) "Укрзалізниця" перевезла 12,1 млн т железной руды, тогда как за январь – февраль этого же года этот показатель составил 7,64 млн т. Всего по итогам девяти месяцев 2022 года УЗ перевезла 117,8 млн т грузов, что на 48,7% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года.