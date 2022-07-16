Цена на железную руду за неделю опустилась ниже $100 за тонну

Издание отмечает, что на производителей влияют политика Китая по сокращению выбросов и турбулентность на рынке недвижимости: в начале недели китайский гигант недвижимости Evergrande Group получил первый отказ от кредиторов относительно продления срока выплат по облигациям.

Усугубляет положение и увеличение поставок железной руды в Китай от ведущих поставщиков Австралии и Бразилии. При этом спрос на сырье остается слабым, поскольку сталелитейные заводы продолжают сокращать производство и консервировать мощности, пишет портал.