Кабмин рассчитывает получить в 2023 году 5,41 млрд грн ренты за добычу железной руды, несмотря на кризис в отрасли – СМИ

В 2023 году правительство ожидает привлечь в государственный и местные бюджеты поступления от платы за пользование недрами для добычи железной руды в размере 5,41 млрд и 2,32 млрд грн соответственно, что лишь на 21,9% ниже ожидаемого значения 2022-го, проанализировали авторы материала.
По их мнению, эти показатели довольно оптимистичны, так как в 2022 году сектор добычи железной руды в Украине демонстрирует негативную динамику. Среди причин журналисты назвали падение внутреннего потребления руды из-за остановки работы стальной отрасли, невозможность экспорта из-за блокады портов Черного моря, ограниченные возможности экспорта железнодорожным транспортом в ЕС, снижение цен на руду и сталь на мировых рынках. Также на ситуацию повлияло падение на 10% объемов производства стали в ЕС из-за высоких цен на электроэнергию. "Укрзалізниця" из-за ограниченных возможностей с каждым месяцем перевозит все меньше грузов на экспорт, в августе объем перевозок руды упал до 1,404 млн т, пишет издание.
"Проект бюджета предполагает сокращение поступлений ренты от добычи железной руды на 22%. Динамика понятна из-за войны в Украине и ухудшения конъюнктуры мирового рынка. Остается нерешенной проблема логистики экспорта. В нынешних условиях неопределенности очень сложно делать прогнозы. Поэтому заложенные в бюджет оценки приблизительны и нельзя исключать заметных отклонений в худшую сторону в следующем году", – цитирует GMK Center аналитика Андрея Глущенко.
Отраслевые эксперты считают, что формула расчетов сумм рентных платежей некорректна, поскольку не включает затрат на логистику, которые из-за войны, по утверждениям предприятий, выросли в три-пять раз, отмечает портал.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".