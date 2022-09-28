Кабмин рассчитывает получить в 2023 году 5,41 млрд грн ренты за добычу железной руды, несмотря на кризис в отрасли – СМИ

В 2023 году правительство ожидает привлечь в государственный и местные бюджеты поступления от платы за пользование недрами для добычи железной руды в размере 5,41 млрд и 2,32 млрд грн соответственно, что лишь на 21,9% ниже ожидаемого значения 2022-го, проанализировали авторы материала.

По их мнению, эти показатели довольно оптимистичны, так как в 2022 году сектор добычи железной руды в Украине демонстрирует негативную динамику. Среди причин журналисты назвали падение внутреннего потребления руды из-за остановки работы стальной отрасли, невозможность экспорта из-за блокады портов Черного моря, ограниченные возможности экспорта железнодорожным транспортом в ЕС, снижение цен на руду и сталь на мировых рынках. Также на ситуацию повлияло падение на 10% объемов производства стали в ЕС из-за высоких цен на электроэнергию. "Укрзалізниця" из-за ограниченных возможностей с каждым месяцем перевозит все меньше грузов на экспорт, в августе объем перевозок руды упал до 1,404 млн т, пишет издание.

"Проект бюджета предполагает сокращение поступлений ренты от добычи железной руды на 22%. Динамика понятна из-за войны в Украине и ухудшения конъюнктуры мирового рынка. Остается нерешенной проблема логистики экспорта. В нынешних условиях неопределенности очень сложно делать прогнозы. Поэтому заложенные в бюджет оценки приблизительны и нельзя исключать заметных отклонений в худшую сторону в следующем году", – цитирует GMK Center аналитика Андрея Глущенко.

Отраслевые эксперты считают, что формула расчетов сумм рентных платежей некорректна, поскольку не включает затрат на логистику, которые из-за войны, по утверждениям предприятий, выросли в три-пять раз, отмечает портал.