Если государство не примет меры, Украина потеряет последние работающие металлургические предприятия – заявление Антикризисного штаба помощи бизнесу

За семь месяцев 2022 года заводы выплавили на 62% меньше стали, чем в прошлом Фото: metallurgprom.org

По данным участников обсуждения, за семь месяцев 2022 года заводы выплавили на 62% меньше стали, чем в прошлом, – 4,82 млн т, экспортировали 3,4 млн т металлопродукции, падение составило также 62%.

"Если государство не примет конкретного комплексного плана мер и не объединит усилия с отраслью, то мы можем потерять последние работающие предприятия. Ближайшие месяцы будут решающими с этой точки зрения", – заявили члены штаба.

Они отметили, что решение Мининфраструктуры о повышении тарифов на перевозку грузова по железной дороге на 70% усугубило ситуацию, так как стоимость транспортировки сделала экспорт металлопродукции нерентабельным. Участники заседания предложили снизить ставки на грузоперевозки до 30% от нынешних. При этом, считают они, необходимо увеличить пропускную способность пограничных переходов с нынешних 1,9 тыс. до 3,4–5 тыс. вагонов в сутки. Таким образом "Укрзалізниця" за счет роста объемов перевозок сможет компенсировать снижение тарифов.

"Недопустимы случаи административного закрытия пограничных железнодорожных переходов по экспорту руды и черных металлов", – цитирует "Обозреватель" заявление Антикризисного штаба.

Участники обсуждения отметили, что также нужно на время военного положения снизить для промышленности тарифы на газ и электроэнергию и ввести мораторий на их повышение. Они убеждены, что необходимо отменить эконалог, своевременно возмещать экспортерам НДС, пересмотреть механизм и снизить ренту за использование недр для добычи железных руд.

"В настоящее время предприятий отрасли осталось не так много. Правительству необходимо провести переговоры с каждым из них и утвердить план действий (что необходимо со стороны государства для сохранения загрузки предприятия). Пока цены на сталь низкие, государство должно закупать эту продукцию для нужд восстановления инфраструктуры. У нас тысячи километров разрушенных дорог, мостов, жилых конструкций и так далее. В процессе послевоенного восстановления Украины ГМК будет драйвером экономики. Для этого отрасль должна сохранить мощности, кадры, доходы от экспорта, иметь внутренний заказ", – заявил президент УСПП Анатолий Кинах.