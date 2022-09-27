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Если государство не примет меры, Украина потеряет последние работающие металлургические предприятия – заявление Антикризисного штаба помощи бизнесу

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За семь месяцев 2022 года заводы выплавили на 62% меньше стали, чем в прошлом
За семь месяцев 2022 года заводы выплавили на 62% меньше стали, чем в прошлом
Фото: metallurgprom.org

Украинские металлургические предприятия оказались в критическом положении из-за военных действий, заблокированных портов, повышения тарифов на железнодорожные перевозки и других факторов, заявили участники Антикризисного штаба помощи бизнесу, действующего при Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП). Об этом 27 сентября пишет "Обозреватель" со ссылкой на прозвучавшие на заседании заявления.

По данным участников обсуждения, за семь месяцев 2022 года заводы выплавили на 62% меньше стали, чем в прошлом, – 4,82 млн т, экспортировали 3,4 млн т металлопродукции, падение составило также 62%.

"Если государство не примет конкретного комплексного плана мер и не объединит усилия с отраслью, то мы можем потерять последние работающие предприятия. Ближайшие месяцы будут решающими с этой точки зрения", – заявили члены штаба.

Они отметили, что решение Мининфраструктуры о повышении тарифов на перевозку грузова по железной дороге на 70% усугубило ситуацию, так как стоимость транспортировки сделала экспорт металлопродукции нерентабельным. Участники заседания предложили снизить ставки на грузоперевозки до 30% от нынешних. При этом, считают они, необходимо увеличить пропускную способность пограничных переходов с нынешних 1,9 тыс. до 3,4–5 тыс. вагонов в сутки. Таким образом "Укрзалізниця" за счет роста объемов перевозок сможет компенсировать снижение тарифов.

"Недопустимы случаи административного закрытия пограничных железнодорожных переходов по экспорту руды и черных металлов", – цитирует "Обозреватель" заявление Антикризисного штаба.

Участники обсуждения отметили, что также нужно на время военного положения снизить для промышленности тарифы на газ и электроэнергию и ввести мораторий на их повышение. Они убеждены, что необходимо отменить эконалог, своевременно возмещать экспортерам НДС, пересмотреть механизм и снизить ренту за использование недр для добычи железных руд.

"В настоящее время предприятий отрасли осталось не так много. Правительству необходимо провести переговоры с каждым из них и утвердить план действий (что необходимо со стороны государства для сохранения загрузки предприятия). Пока цены на сталь низкие, государство должно закупать эту продукцию для нужд восстановления инфраструктуры. У нас тысячи километров разрушенных дорог, мостов, жилых конструкций и так далее. В процессе послевоенного восстановления Украины ГМК будет драйвером экономики. Для этого отрасль должна сохранить мощности, кадры, доходы от экспорта, иметь внутренний заказ", – заявил президент УСПП Анатолий Кинах.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.

АО "Укрзалізниця" в августе 2022 года сократило экспортные перевозки железной и марганцевой руды на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,4 млн т, по сравнению с августом прошлого года перевозки этой категории грузов сократились в 2,5 раза, писал GMK Center со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Теги: транспорт, экономика, промышленность, Укрзалізниця, бизнес, цены, экспорт, тарифы, Анатолий Кинах, металлургия, предприниматели, перевозки, грузоперевозки, УСПП
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